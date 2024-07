Wien (www.fondscheck.de) - Im zweiten Quartal dieses Jahres haben nachhaltige Fonds nach Angaben des Analysehauses Morningstar deutliche Zuflüsse verzeichnet, so die Experten von "FONDS professionell".Vor allem eine Region steche bei den Neugeldern hervor.Nach Abflüssen in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2024 hätten nachhaltige aktive Fonds und ETFs im zweiten Quartal Nettomittelzuflüsse von 4,3 Milliarden Dollar verbucht. Zu diesem Ergebnis komme das Analysehaus Morningstar in einem aktuellen Bericht zum Mittelaufkommen nachhaltiger Fonds weltweit. ...

