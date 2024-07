Der Schock vom Freitag hallt noch nach. Am Montag setzt sich der Abwärtstrend bei den Papieren des Essener Industrie-Konzerns weiter fort. Die Aktie rutscht auf den tiefsten Stand in Thyssenkrupps Börsengeschichte. Auch die Bekräftigung von Verkaufsplänen einer Stahlbeteiligung kann die Anleger bislang nicht überzeugen. Am Montagmittag fiel sie dann doch noch, die Marke von 3,50 Euro. Nachdem bereits kurz nach Beginn des Xetra-Handels das bisherige Allzeittief von 3,55 Euro (auf Schlusskursbasis) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...