WALLDORF (dpa-AFX) - Bei Europas größtem Softwarehersteller SAP kommt es erneut zu einem Stühlerücken in der obersten Führungsriege. Marketingchefin Julia White (50) und Vertriebschef Scott Russell (50) werden nach einer Einigung mit dem Aufsichtsrat das Unternehmen zum 31. August verlassen, wie das Dax -Schwergewicht am Dienstag in Walldorf mitteilte. Für Russell laufe bereits die Nachfolgesuche, hieß es. Zuletzt lief der von Vorstandschef Christian Klein besonders gepushte Verkauf von Abos zur Nutzung der SAP-Programme über das Netz (Cloud) zwar rund. Kunden zögern aber nach wie vor, die von SAP favorisierten und für den Konzern profitabelsten technischen Bereitstellungswege zu nutzen. Klein übernimmt Russells Aufgaben nun übergangsweise selbst.

Der Vorstandsbereich von White, Marketing & Solutions, wird zum 1. September aufgelöst - die Aufgaben wandern vorwiegend in die bereits bestehenden Produkt- und Kommunikationsbereiche. "Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Cloud-Transformation der SAP ist der Aufsichtsrat der Ansicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die nächste Wachstumsphase einzuläuten", sagte Aufsichtsratschef Pekka Ala-Pietilä, der im Mai die Rolle des Oberkontrolleurs von Mitgründer und Großaktionär Hasso Plattner übernommen hatte.

Vorstandschef Klein und das Kontrollgremium stricken schon seit Längerem an der passenden Aufstellung im Top-Management. Zum April schuf der Konzern ein neues Vorstandsressort für die Einführung von Cloudsoftware bei den Kunden, das sich auch um eine bessere Kundenzufriedenheit kümmern soll. Zudem gab es einen Wechsel auf dem Posten für Personal. Auch Finanzchef Dominik Asam ist erst seit März 2023 an Bord. Unterhalb des Vorstands holte SAP im vergangenen Jahr den ehemaligen Microsoft-Manager Walter Sun als Chef für den Bereich Künstliche Intelligenz (KI)./men/nas