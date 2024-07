© Foto: picture alliance / dpa



Der Medizintechniker korrigiert seine Wachstumsziele für den US-Markt nach unten. Das kommt bei Anlegern gar nicht gut an. Die Aktie geht am Dienstag baden und steht tief im Minus.Fresenius Medical Care (FMC) hat am Morgen gemischte Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr. Das operative Ergebnis (ohne Sonderposten und Desinvestitionen) soll im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich wachsen. Da diese Prognosen weitgehend den Erwartungen der Analysten entsprechen, sind keine größeren Anpassungen …