ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Der Dialysedienstleister sei ein sicherer Hafen in stürmischen Zeiten, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Importzölle und eine etwaige Rezession stellten keine größeren Risiken für das Unternehmen dar. Für weiteres Aufwärtspotenzial beim Aktienkurs seien aber steigende Behandlungszahlen auf dem US-Markt nötig./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 09:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 09:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802