Baar - Sika ist im ersten Halbjahr vor allem dank der Übernahme von MBCC gewachsen. Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller steigerte auch die Profitabilität dank Synergien deutlich. Den bisherigen Jahresausblick bestätigt das Unternehmen. Wie Sika am Dienstag mitteilte, stieg der Umsatz von Januar bis Juni 2024 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 9,2 Prozent auf 5,83 Milliarden Franken. In Lokalwährungen betrug das Plus 12,8 Prozent, was fast vollständig ...

