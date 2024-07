Am Dienstag hat der amerikanische Arzneimittelhersteller Pfizer mit seinen neuen Quartalszahlen Analysten und Anleger überrascht. Die neue Jahresprognose des Konzerns war so nicht zu erwarten. Sollten Anleger jetzt über einen Kauf der Aktie nachdenken? Mit diesem Ergebnis war nicht unbedingt zu rechnen. Der Pharmakonzern Pfizer hatte am Dienstag in New York mitgeteilt, seine Jahresprognose für den Gewinn azuheben, nachdem unter anderem das Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...