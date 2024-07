Köln (ots) -Laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer verliert die Union bei den Parteipräferenzen einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommt auf 30 Prozent. Die SPD gewinnt einen Prozentpunkt und kommt auf 15 Prozent. Die FDP fällt mit 4 Prozent wieder unter die Fünf-Prozent-Marke. Die Werte der Grünen (11%), der AfD (17%) und des BSW (7%) bleiben unverändert. Die Linke fällt auf 3 Prozent, auf die sonstigen Parteien entfallen 13 Prozent.Wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten, würden sich bei der Alternative Scholz vs. Merz jeweils 27 Prozent für Friedrich Merz wie für Olaf Scholz entscheiden. 46 Prozent aller Wahlberechtigten hätten weder Merz noch Scholz gerne als Kanzler.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 23. bis 29. Juli 2024 erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.US-Wahl: 48 Prozent der Deutschen glauben an Sieg TrumpsKnapp die Hälfte der Bundesbürger (48%) glaubt an einen Wahlsieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl in den USA im November. Dass seine "neue" Kontrahentin Kamala Harris die Wahl für sich entscheidet, glauben 43 Prozent.Dass Kamala Harris die Präsidentschaftswahl gewinnen kann, glauben mehrheitlich die Anhänger der SPD (53%), der Grünen (54%) und der FDP (54%). An einen Wahlsieg von Trump glauben insbesondere die Anhänger der AfD (65%) und des BSW (52%).Falls Kamala Harris die Wahl in diesem Jahr gewinnen sollte, glaubt eine Mehrheit von knapp zwei Dritteln der Befragten (63%), dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA nicht wesentlich verändern würde. Rund ein Viertel (28%) glaubt an eine Verbesserung des Verhältnisses der beiden Staaten, nur wenige (5%) rechnen dann mit einem schlechteren Verhältnis.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 26. und 29. Juli 2024 erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:RTL DeutschlandLisa von Söhnenlisa.vonsoehnen@rtl.deTelefon: 0221 45674109Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5833822