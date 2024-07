Der OVB Konzern konnte in den ersten sechs Monaten 2024 ein deutlich besseres Ergebnis erzielen als im Vorjahr und hebt seine Jahresprognose an Die OVB Holding erzielte Erträge aus Vermittlungen in Höhe von 198,6 Mio. Euro erwirtschaften (HJ 1/2023: 170,6 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) beträgt 9,3 Mio. Euro (HJ 1/2023: 6,8 Mio. Euro). ...

