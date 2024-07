Im Sport geht es wie auf dem Finanzmarkt um Wettbewerb, ständige Verbesserungen und letztendlich um den Spitzenplatz. Vielleicht ist die Allianz deswegen ein logischer Sponsor der Olympischen Spiele, doch es geht um mehr, erklärt Eike Dörte Bürgel, Allianz Global Head of Olympic & Paralympic Program, im PLATOW-Gespräch. "Als wir die Möglichkeit bekamen, von 2021 bis 2028 weltweiter Versicherungspartner der Olympischen und Paralympischen Spiele in Peking, Paris, Milano-Cortina und Los Angeles zu werden, haben wir dies als große Chance gesehen". Es gehe darum, die "führende Versicherungsmarke" weltweit noch bekannter und beliebter zu machen, das Geschäft in wichtigen Märkten auszubauen und die Mitarbeiter zu begeistern. Die Partnerschaft biete dafür eine "einzigartige, globale Geschäfts- und Marketingplattform", was auch Unternehmen wie Coca-Cola oder den Luxusgüterkonzern LVMH zu Olympia-Partner werden ließ. Laut dem ...

