Der Biotechnologiekonzern Amgen steht vor einem interessanten Quartalsbericht. Trotz erwarteter Gewinnrückgänge zeigen Analysten sich optimistisch. Die Konsensschätzung für den Quartalsgewinn pro Aktie liegt bei 4,92 Euro, was einem leichten Rückgang im Jahresvergleich entspricht. Dennoch werden steigende Umsätze von etwa 8,3 Milliarden Euro prognostiziert, was einem Wachstum von 18,9% entspräche. Besonders positiv stimmt Experten die Earnings ESP von +0,48%, was auf eine mögliche positive Überraschung hindeutet.

Starke Positionierung im Biopharma-Sektor

Amgens diversifiziertes Portfolio in Bereichen wie Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene Krankheiten unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens. Innovative Therapien und strategische Akquisitionen wie Horizon tragen zur robusten Finanzlage bei. Trotz regulatorischer Herausforderungen und Wettbewerbsdruck sehen Analysten Wachstumspotenzial, insbesondere durch die Entwicklung neuer Medikamente [...]

