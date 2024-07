Jetzt positionieren...: Gold und Kupfer vor gewaltiger Trendwende nach oben! Noch gewaltiger profitiert diese TOP-Firma!

Anzeige / Werbung

Der Gold- und Kupfermarkt bereitet sich auf die nächste bedeutende Etappe vor. Seit Mai dieses Jahres befindet sich der Goldpreis in einer Seitwärtskonsolidierung, während der Kupferpreis sogar nachgegeben hat.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die gute Nachricht ist, dass eine Auflösung nach oben nun unmittelbar bevorsteht. Mindestens zwei Faktoren tragen zu dieser positiven Aussicht bei. Erstens könnten potenziell zwei Zinssenkungen in den USA dem Goldmarkt zusätzlichen Auftrieb verleihen. Zinssenkungen führen häufig zu einer Schwächung des US-Dollars, was Gold für Investoren attraktiver macht.

Zweitens wird die politische Landschaft in den USA voraussichtlich einige Veränderungen erleben. Wahrscheinlich, so sieht es zumindest derzeit aus, wird Donald Trump zum neuen Präsidenten gewählt, was einen steileren Anstieg der US-Staatsverschuldung und zunehmende geopolitische Unsicherheiten (wie Zölle und Handelskonflikte) zur Folge haben könnte. Diese Entwicklungen bieten zusätzliche Unterstützung für den Goldmarkt, da Investoren in unsicheren Zeiten oft Zuflucht in sicheren Anlagen wie Gold suchen.

Quelle: Onvista und JS Research

Damit ist klar, in der dynamischen Welt von Gold und Kupfer bleibt natürlich auch die Erfolgsgeschichte von Tudor Gold (WKN: A3D078) uneingeschränkt intakt.

Insgesamt hat sich Tudor Gold (WKN: A3D078) in einem vielversprechenden Marktumfeld, in dem die strategischen Faktoren nahezu besser sind, denn je, herausragend positioniert um die nächsten Wachstumsschritte im Gold- und Kupfersektor erfolgreich zu meistern.

Aber nicht nur das Umfeld passt, sondern auch die Lokation, das "Goldene Dreieck' in British Columbia. Dieses wahre Eldorado der Goldminenaktivitäten hat bereits Generationen von Investoren reich gemacht. Was allerdings Tudor Gold (WKN: A3D078) hier entdeckt hat, übertrifft alles bisher Dagewesene! Diese TOP-Ausnahmeerscheinung mit einem herausragend gutem Management hat in nur fünf Jahren unglaubliche 27,9 Millionen Unzen an "angezeigten' Goldäquivalent gefunden! Damit ist der Startschuss für das nächste MEGA-Vorkommen gefallen, und das in der wohl aufregendsten Goldregion der Welt!

In einer Zeit, in der Gold- und Kupfermärkte boomen, ist das Timing für Tudor und seine Investoren perfekt. Noch perfekter erscheint der Zeitpunkt, wenn man weiß, dass Tudor Gold (WKN: A3D078) noch immer mit weniger als 10,- USD pro Unze Goldäquivalent bewertet wird. Ja, sie haben richtig gelesen, weniger als 10,- USD je Unze! Deshalb ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um dieses Unternehmen in Ihr Portfolio aufzunehmen und von diesem MEGA-Potenzial zu profitieren!

The "Golden Triangle' - Eine Schatzkammer von unermesslichem Wert!

Das "Goldene Dreieck' ist eine der weltweit bedeutendsten Regionen für große Goldvorkommen. Direkt neben Tudor Golds zu 60 % im Besitz befindlichem "Treaty Creek'-Projekt befinden sich weitere gigantische, namhafte Projekte wie die "KSM'-Lagerstätten von Seabridge Gold, die "Brucejack'-Mine von Newmont und das "Eskay Creek'-Projekt von Skeena Resources.

Quelle Tudor Gold

Wie bereits erwähnt, hat Tudor Gold (WKN: A3D078) innerhalb von nur fünf Jahren ein erstklassiges Gold-Kupfervorkommen entwickelt. Das Gute für Sie: Diese Erfolgsgeschichte blieb bisher weitgehend unbemerkt! Damit bietet die extrem günstige Unternehmensbewertung derzeit einen idealen Einstiegspunkt, besonders angesichts der guten Gold und Kupfer Vorzeichen!

Eine Lagerstätte der Superlative!

Wenn man vom "Treaty Creek'-Projekt berichtet, das sich im Herzen des "Goldenen Dreiecks' befindet, muss man in Superlativen kommunizieren. Nicht nur das die ebenfalls berühmten Lagerstätten "Eskay Creek', "KSM' und "Brucejack' direkt nebenan liegen, so ist die "Goldstorm'-Lagerstätte von "Treaty Creek'noch Teil einer "Perlenkette" von Goldvorkommen entlang der "Sulphurets Thrust Fault', zu der auch die "KSM'-Lagerstätten gehören.

Wie groß ist "Goldstorm'?

Laut Northern Miner ist Tudor Golds (WKN: A3D078) "Goldstorm'-Deposit das zehntgrößte unerschlossene Goldvorkommen der Welt. Es enthält 27,9 Millionen Unzen an "angezeigtem'-Goldäquivalent, bestehend aus 21,7 Millionen Unzen Gold, 2,87 Milliarden Pfund Kupfer und 128,7 Millionen Unzen Silber. Dazu kommen weitere 6,03 Millionen Unzen Goldäquivalent als "abgeleitete'-Ressource.

Quelle: Tudor Gold

Wissen muss man in diesem Zusammenhang, dass dieses schon jetzt gewaltige Vorkommen noch weiter ausbaufähig ist. Weitere, bereits identifizierte und mineralisierte Zonen wie "Perfectstorm', "Eureka' und "Calm Before the Storm' werden ebenfalls riesige Mengen an Gold, Kupfer und Silber liefern.

From zero to hero - Eine Erfolgs-Story par excellence!

Tudor Gold (WKN: A3D078) und sein "Treaty Creek'-Projekt ist eine außergewöhnliche Explorations-Erfolgsgeschichte. Seit der ersten Anerkennung von "Goldstorm' als separates Vorkommen im Jahr 2018hat Tudor Gold mehr als 175.000 Bohrmeter auf dem Projekt gebohrt, und bis heute rund 30 Millionen Unzen Goldäquivalent in den Kategorien "angezeigt' und "abgeleitet' entdeckt.

Die Erfolgsquote dieser Bohrungen ist phänomenal: 180 von 182 Bohrlöchern trafen Mineralisierungen. Und dass bei Entdeckungskosten von durchschnittlich nur 2,- CAD pro Unze!

Das erfahrene Team bleibt auf Erfolgskurs! Insider halten 41,5 % an der Firma!

Bei der Entwicklung von "Goldstorm' zu einer riesigen Gold-Kupfer-Silber-Ressource folgt Tudor Golds Präsident und CEO Ken Konkin einem bewährten Pfad. Konkin hat über 40 Jahre Erfahrung in der Exploration von Edel- und Basismetallen. In den 2010er Jahren half er Pretium Resources, die "Valley of the Kings'-Lagerstätte bei "Brucejack' zu entdecken und zu entwickeln. Diese Entdeckung produzierte im vergangenen Jahr 286.000 Unzen Gold und führte zu einem "Buyout' von 2,8 Mrd. CAD durch Newcrest Mining im Jahr 2022.

Quelle: Tudor Gold

Ken Konkin, sowie die Berater von Tudor Gold (WKN: A3D078), Joe Ovsenek und Ken McNaughton haben maßgeblich zur Entwicklung von Pretium beigetragen. Mit der riesigen von Tudor bei "Goldstorm'skizzierten Ressource scheint eine ähnliche Übernahme gut möglich. Dabei wir Tudor gerade mal mit aberwitzigen rund 164 Mio. CAD an der Börse bewertet.

Besser geht kaum! Ein Standort mit vielen Vorteilen!

Ein weiterer Pluspunkt von "Goldstorm' ist seine Lage im "Goldenen Dreieck'. Die Infrastruktur in dieser Region hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich verbessert. "Treaty Creek' beispielsweise liegt nur 20 km von einer ganzjährig befahrbaren, asphaltierten Straße entfernt und verfügt über ganzjährig fließendes Wasser. Eine Nordwest-Übertragungsleitung erstreckt sich von Terrace, BC, bis zur "Red Chris'-Mine.

Quelle: Tudor Gold

Dank der Flughäfen in Smithers und Terrace genießt das Projekt Flugverbindungen innerhalb von 350 km. Zudem liegt der Flugplatz "Bob Quinn' mit seiner Schotterpiste nur 40 km nördlich von "Treaty Creek'. Es gibt einen Tiefwasserhafen in der Stadt Stewart, und eine Winterzugangsstraße ist verfügbar, um schwere Ausrüstung zu transportieren. Außerdem baut Seabridge Gold eine Straße und eine Stromleitung, die wahrscheinlich "Treaty Creek' durchqueren wird.

Damit ist eigentlich klar, dass Tudor Gold (WKN: A3D078) kaum Verbesserungen vornehmen muss, um "Treaty Creek' für einen ressourcenhungrigen Großkonzern attraktiv zu machen.

Bei Tudor Gold stehen die Firma und seine Aktionäre im Fokus!

Und genau aus diesem Grund kämpft Tudor (WKN: A3D078) gegen die geplante Betriebsgenehmigung für KSM Mining! Denn der Schutz der wertvollen Goldvorkommen steht bei Tudor im Fokus. Entsprechend hat das Unternehmen am 19. Juli 2024 offiziell Materialien und Eingaben eingereicht, um den Antrag von KSM Mining auf Erteilung einer neuen Betriebsgenehmigung ("License of Occupation', "LoO') abzulehnen. Dieser Schritt erfolgte, um die wertvollen Mineralienbesitzungen und die bestehenden Rechte von Tudor Gold an den betroffenen "Claims' zu schützen.

Ken Konkin, P. Geo., Präsident und CEO von Tudor Gold (WKN: A3D078), betont die Wichtigkeit dieser Maßnahme und sagte:

"Gemäß der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. November 2023 vertritt Tudor Gold den Standpunkt, dass jede "LoO', die KSM Mining den Zugang zum Bau des "MTT'-Tunnels durch unsere "Claims' ermöglicht, die früheren Rechte von Tudor an seinen Mineralien verletzt. Daher wird sich das Unternehmen auch weiterhin entschieden gegen jede von KSM Mining geplante "LoO' und "MTT'-Tunnelroute wehren, die die neu entdeckte "Goldstorm'-Lagerstätte von Tudor beeinträchtigen würde."

Die geplante Betriebsgenehmigung und der damit verbundene MTT-Tunnel stellen laut Konkin eine erhebliche Bedrohung für die Interessen von Tudor Gold (WKN: A3D078) und seinen Aktionären dar. Der Bau dieses Tunnels könnte Tudor daran hindern, auf bedeutende Goldvorkommen zuzugreifen, die für die zukünftige Entwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg von entscheidender Bedeutung sind.

Tudor hat allerdings auch schon mehrfach betont, dass man entschlossen ist, mit Seabridge Gold zusammenzuarbeiten, um eine Lösung für das Problem der "MTT'-Tunnel zu finden, die für alle Beteiligten von Vorteil ist. Die Position von Tudor Gold bleibt klar: Der Schutz der eigenen Ressourcen und der Rechte an den Mineralien-"Claims' hat oberste Priorität. Und in einer Zeit, in der Rohstoffe wie Kupfer, Gold und Silber immer wichtiger werden, ist der Schutz der eigenen Ressourcen entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens und den Wert für seine Aktionäre.

Fazit: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Tudor Gold (WKN: A3D078) führt derzeit noch ein großes Bohrprogramm über 10.000 m auf "Treaty Creek' durch, um eine hochgradige Starterzone zu identifizieren, die die Wirtschaftlichkeit von "Goldstorm' verbessern soll. Zudem führt das Unternehmen metallurgische Arbeiten durch, die eine bevorstehende vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA') im zweiten Quartal 2025 informieren werden.

In den kommenden Wochen und Monaten werden zahlreiche Bohrergebnisse erwartet. In einem heißen Gold-Kupfer-Silbermarkt werden mehr Investoren auf den Sektor aufmerksam und nach den besten Werten suchen. Und sie werden auf Tudor Gold (WKN: A3D078) stoßen - mit seinen mehr als 30 Millionen Unzen, die zu weniger als 10,- USD pro Unze gehandelt werden!

Seit unserem letzten Artikel Ende Juni konnte Tudor (WKN: A3D078) im Hoch um rund 30 % zulegen. Daran sieht man, wie schnell Tudor steigen kann. Aktuell beläuft sich das Plus auf noch rund 15 %, da dieser starke Anstieg gerade etwas auskonsolidiert wird.

Diese Konsolidierung allerdings bietet Ihnen noch einmal eine hervorragende Chance für einen noch extrem günstigen Einstieg! Zögern Sie nicht länger. Prüfen Sie jetzt, ob Tudor Gold (WKN: A3D078) der nächste glänzende Stern in Ihrem Portfolio sein sollte. Die Zeit ist gekommen, um in diese herausragende Gold-, Kupfer-, Silber-Story zu investieren!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: eigener Research, Mining.com, Tudor Gold

