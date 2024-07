EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Encavis Asset Management AG und Commerzbank AG erzielen Financial Close für die Projektfinanzierung des zweitgrößten Solarparks in Deutschland



Encavis Asset Management AG und Commerzbank AG erzielen Financial Close für die Projektfinanzierung des zweitgrößten Solarparks in Deutschland

München/Frankfurt, 31. Juli 2024 - Die Encavis Asset Management AG (Encavis AM) und die Commerzbank AG (Commerzbank) vereinbaren einen Financial Close für das Solarprojekt Bartow, das aktuell mit einer erwarteten Gesamterzeugungskapazität von 260 MW die zweitgrößte Anlage dieser Art in Deutschland sein wird. Das Projekt befindet sich etwa 150 Kilometer nördlich von Berlin in der Gemeinde Bartow im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Der Solarpark gehört zum Portfolio des Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund IV (EIF IV), der weiterhin über die BayernLB gezeichnet werden kann. Der Fonds richtet sich insbesondere an Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Das Finanzierungsvolumen von rund 145 Millionen Euro wird von der Commerzbank bereitgestellt, die zu den führenden Finanzdienstleistern im Bereich Erneuerbare-Energien-Projekte in Deutschland und Europa gehört. Das notwendige Eigenkapital wird durch den EIF IV zur Verfügung gestellt. Das Gesamtkapital wird für den Bau des Solarparks Bartow verwendet. Baubeginn der ersten Phase erfolgte im März 2024, die Fertigstellung des gesamten Projekts ist in der zweiten Jahreshälfte 2025 geplant. Der produzierte Grünstrom wird zum Großteil über ein Power Purchase Agreement (PPA) mit einer Laufzeit von 12 Jahren an LyondellBasell (NYSE: LYB) veräußert. Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, dieses bedeutende Solarprojekt in Deutschland gemeinsam mit der Commerzbank auf den Weg gebracht zu haben. Diese erfolgreiche Finanzierung unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Energieprojekte und zeigt das Vertrauen unserer Partner in unsere Expertise. Der Solarpark Bartow wird einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten und unsere Position als führender Akteur im Bereich der Erneuerbaren Energien weiter stärken." Seitens Commerzbank zeigt man sich zur gelungenen Projektfinanzierung sehr zufrieden. Dazu Przemyslaw Damps, Director Project Finance Origination des Centre of Competence Green Infrastructure Finance, CoC GIF: "Uns war von Anfang an klar, dieses wegweisende Projekt für unseren langjährigen Kunden Encavis Asset Management begleiten zu wollen." Die Heraus-forderungen bei der PPA-Gestaltung und der dazugehörigen Marktpreise sowie bei der Grund-stückssicherung für ein solch großes Projekt, konnten gemeinsam erfolgreich gelöst werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Commerzbank und Encavis Asset Management unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für nachhaltige und Erneuerbare Energien. Durch die Finanzierung des Solarparks Bartow wird ein wichtiger Beitrag zur Energiewende in Deutschland geleistet und die Umstellung auf saubere Energiequellen vorangetrieben. "Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft zu einer erfolgreichen Umsetzung des Projekts führen wird, und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit in den kommenden Jahren", so Commerzbank-Experte Damps weiter. Über Encavis Asset Management AG

Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab.



Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerks. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungs-kapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG. Dies entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1,3 GW an Kapazitäten im Bau, davon rund 930 MW im Eigenbestand. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG werden von führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level. Die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht der Encavis AG ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko" innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings. Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis-am.com oder folgen Sie uns bei LinkedIn unter @encavis



Über Commerzbank AG Die Commerzbank ist die führende Bank für den deutschen Mittelstand. Zudem ist sie starke Partnerin von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkundinnen und -kunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kundinnen und Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Pressekontakte: Encavis Asset Management AG

Tanja Van den Wouwer

Leiterin Nachhaltigkeit & Kommunikation

Telefon +49 (0)89 442 306 025

tanja.van_den_wouwer@encavis.com Commerzbank AG

Beate Schlosser

Pressesprecherin Nachhaltigkeit

Telefon +49 (0)69 935-345720

beate.schlosser@commerzbank.com



Renate Christ

Pressesprecherin Firmenkunden

Telefon: +49 (0)69 935-345767

renate.christ@commerzbank.com



