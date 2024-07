Die digitale Gesundheitsplattform Teladoc Health steht vor der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse. Analysten prognostizieren einen Umsatz von 649,7 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der erwartete Verlust pro Aktie liegt bei 0,35 Euro. Trotz eines Anstiegs der Nutzerzahlen um 8,1% im letzten Quartal, zeigt das Unternehmen ein verlangsamtes Wachstum. Die Aktie von Teladoc hat im laufenden Jahr deutlich an Wert verloren, was auf schwindende Investorenvertrauen hindeutet.

Herausforderungen und Aussichten

Teladoc sieht sich mit wachsendem Wettbewerb im Bereich der virtuellen Gesundheitsversorgung konfrontiert. Positive Faktoren wie eine Zunahme der Arztbesuche und Kostensenkungen könnten die Quartalsergebnisse stützen. Allerdings werden Rückgänge in einigen Geschäftsbereichen erwartet, insbesondere bei den Nutzerzahlen des BetterHelp-Dienstes. Die [...]

Hier weiterlesen