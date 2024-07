DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

MERCEDES - Mercedes-Benz kürzt erneut die Produktion seiner prestigeträchtigen Luxuslimousinen S-Klasse und EQS. Wie der Autobauer dem Handelsblatt schriftlich bestätigte, soll die Fertigung der beiden Modelle im schwäbischen Sindelfingen im vierten Quartal 2024 von einem Zweischichtbetrieb auf einen Einschichtbetrieb umgestellt werden. "Wir optimieren kontinuierlich unser Produktionsnetzwerk und nutzen seine hohe Flexibilität, um auf Schwankungen und sich verändernde Rahmenbedingungen bezogen auf geopolitische, mikro- sowie makroökonomische Entwicklungen zu reagieren und wettbewerbsfähig zu bleiben", erklärte Mercedes in dem Statement. "Dementsprechend planen wir in Teilbereichen des Werks Sindelfingen Anpassungen an der Fahrweise." (Handelsblatt)

TOPI - Das Berliner Fintech Topi erhält frisches Kapital: Das Unternehmen sammelt 50 Millionen Euro von der australischen Investmentbank Macquarie ein. "Mit der Finanzierung wollen wir weiter in unseren beiden Märkten Deutschland und Österreich wachsen", sagte Charlotte Pallua dem Handelsblatt. Sie hat das Unternehmen 2021 zusammen mit Estelle Merle gegründet. Der nächste Schritt sei dann, ins europäische Ausland zu expandieren. (Handelsblatt)

July 31, 2024

