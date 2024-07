© Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten



JPMorgan hat die Novavax-Aktie am Dienstag auf "Underweight" herabgestuft. Eine nachlassende Nachfrage nach dem Covid-19-Impfstoff könnte die Dynamik von Novavax beeinträchtigen, so die US-Bank.Die Bank hat die Aktien des Biotechnologieunternehmens von "Neutral" auf "Underweight" herabgestuft. Das Kursziel von Analyst Eric Joseph liegt bei acht US-Dollar. Die Aktien des Impfstoffherstellers haben sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht, was unter anderem auf die Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit Sanofi für das gemeinsame Covid-19-Impfstoffprogramm zurückzuführen ist. Die Analysten von JPMorgan berücksichtigen bei ihrer Einschätzung die zukünftige Nachfrage nach Covid-19- …