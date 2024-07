CSX, ein führendes Transportunternehmen mit Sitz in Florida, hat seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der Bericht unterstreicht bedeutende Fortschritte in Schlüsselbereichen wie alternative Kraftstoffe, Sicherheitsinnovationen und Verbesserungen des Arbeitsumfelds. Ein besonderer Meilenstein war die Einführung der ersten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lokomotive von CSX, die in Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen entwickelt wurde. Diese Initiative markiert einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Güterverkehr auf der Schiene.

Kulturelle Transformation und Transparenz

Das Unternehmen hat seine kulturelle Transformation unter dem Motto "ONE CSX" weiter vorangetrieben, mit dem Ziel, Mitarbeiter stärker einzubinden und wertzuschätzen. CSX legt großen Wert auf Transparenz und orientiert sich an führenden ESG-Offenlegungsrahmen. Der Bericht zeigt auch die Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten an den UN-Nachhaltigkeitszielen. Als nachhaltiger Anbieter von Schienengüterverkehr sieht CSX seine Fortschritte als Beitrag zur Weiterentwicklung der gesamten Bahnindustrie.

