Die Ergebnisse von Fuchs für das 2. Quartal 2024 waren angesichts insgesamt niedrigerer Preise und ungünstiger Währungen wenig inspirierend, obwohl die Volumina im Jahresvergleich um 3 % stiegen und sich die Preise in Asien-Pazifik und Nordamerika allmählich verbesserten. Der ausgewiesene Umsatz blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert, unterstützt durch ein organisches Wachstum von 1 % gegenüber dem Vorjahr und verfehlte damit den Konsens leicht um 1 %. Maßnahmen zur Kostenkontrolle und niedrigere Energie- und Frachtkosten unterstützten jedoch die Rentabilität. Das EBIT wuchs um 14% gegenüber dem Vorjahr, und die Marge verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 12,5% gegenüber dem Vorjahr. Das Management hofft auf eine leichte Erholung der Volumina in der zweiten Jahreshälfte inmitten der makroökonomischen Herausforderungen und bestätigte seine konservative Prognose für das Jahr - einen Umsatz von ca. EUR 3,6 Mrd. (+2% yoy) und ein EBIT von EUR 430 Mio. (+4% yoy), was eine Marge von 11,9% (+20bps yoy) bedeutet. Fuchs verfügt über eine stark diversifizierte Kunden- und Produktbasis und die Fähigkeit, selbst in schwierigen Märkten eine Kapitalrendite zu erzielen, die mehr als doppelt so hoch ist wie die Kapitalkosten. Die Analysten von mwb research behalten ihre Schätzungen weitgehend bei und belassen ihr Kursziel bei EUR 48,00. Nach der jüngsten Kursschwäche der Aktie (-9% im letzten Monat) impliziere das Kursziel ein Aufwärtspotenzial von 20% gegenüber dem aktuellen Marktpreis. Die Analysten stufen ihr Rating auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ Fuchs%20Petrolub%20SE