Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors gründet Tech-Team - FondsnewsAllianz Global Investors gründet ein eigenes Technologieaktien-Team, so die Experten von "FONDS professionell". Geleitet werde das Global Technology Equity Team von Jeremy Gleeson, der Ende August von Axa Investment Managers zu Allianz GI stoßen werde. "Damit stärkt Allianz GI die hauseigene Expertise in einem Sektor, der ein wichtiger Treiber für die Aktienmärkte und ein bedeutender Teil der Kundenportfolios bleiben dürfte, da Megatrends wie künstliche Intelligenz und digitaler Darwinismus die Geschäftswelt weiter verändern werden", erkläre der Vermögensverwalter in einer Pressemitteilung. ...

