Die von Tabak- und Spirituosenkonzern Altria vorgelegten Quartalszahlen lösen am Markt keine Begeisterung aus. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung ist rückläufig.Die unter ausschüttungsorientierten Anlegern beliebte Aktie von Altria profitierte in den vergangenen Wochen von der Flucht in defensive Titel und Value-Werte. Dadurch ist das Börsenjahr mit einer Performance von 25 Prozent seit dem Jahreswechsel erfolgreich verlaufen. Am Mittwoch stehen die Anteile angesichts eines enttäuschenden Geschäftsergebnisses des Tabak- und Spirituosenkonzerns jedoch vor Verlusten. Umsatzrückgang, Gewinn tritt auf der Stelle Im Vergleich zum Vorjahrsquartal fielen die Erlöse um 4,6 Prozent auf 6,2 Milliarden …