Frankfurt am Main (ots) -- Nestlé bildet bundesweit in 15 Berufen aus- Werke und Zentrale begrüßen 2024 insgesamt über 70 Auszubildende und Duale Student:innen- Mehr als 80 Prozent der Absolvent:innen werden übernommenZum Start des neuen Ausbildungsjahres beginnen im August und September mehr als 70 Auszubildende und Duale Student:innen bei Nestlé in Deutschland ihre berufliche Laufbahn. Das Chocoladen-Werk in Hamburg begrüßt in diesem Jahr mit 16 Azubis die meisten Nachwuchskräfte, im Nestlé Nutrition-Werk in Biessenhofen sind es 13 und im Maggi-Werk in Singen 12 junge Menschen. Neben den Werksstandorten bildet Nestlé auch in der Frankfurter Zentrale aus. Die 8 neuen Azubis und Dualen Student:innen dort starten nach einer Schulphase im Oktober direkt im neuen Gebäude von Nestlé am Baseler Platz in der Frankfurter Innenstadt.Zur Auswahl stehen bei Nestlé in Deutschland insgesamt 15 technische, kaufmännische und lebensmittelbezogene Ausbildungsberufe. Besonders gefragt sind Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, Industriemechaniker:innen, Maschinen- und Anlagenführer:innen oder Elektroniker:innen für Betriebstechnik.Im Maggi-Werk in Singen werden dieses Jahr erstmals Elektroniker:innen für Automatisierungstechnik ausgebildet. Das Chocoladen-Werk in Hamburg hat jüngst einen mittleren fünfstelligen Betrag in die Modernisierung der eigenen Lehrwerkstatt investiert, um etwa angehenden und bereits fest angestellten Mechatroniker:innen oder Industriemechaniker:innen ein zukunftsgerichtetes Lernumfeld zu bieten und sich auf Veränderungen in den Arbeitsweisen in der Produktion einzustellen."Wir freuen uns sehr über so viele motivierte junge Menschen, die sich für eine Ausbildung bei Nestlé entschieden haben. Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder legen großen Wert darauf, die Azubis nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu fördern und ihnen so eine optimale Grundlage für ihre berufliche Laufbahn zu bieten. Durch individuelle Betreuung, Praxisorientierung und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten möchten wir unseren Nachwuchskräften alle Chancen geben, ihr Potenzial zu entfalten und eine erfolgreiche Karriere bei Nestlé zu starten", sagt Christine Ludwig, Ausbildungsverantwortliche bei Nestlé in Frankfurt.Von den diesjährigen Absolvent:innen werden mehr als 80 Prozent übernommen.Nestlé bietet Duales Studium, Traineestellen, Praktika sowie OrientierungshilfenIn Kooperation mit der Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn bietet Nestlé die beiden dualen Studiengänge BWL Handel und BWL Food Management an. Zudem gibt es am Standort Friedrichshafen den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik-Automation für Duale Student:innen im Nestlé Nutrition-Werk in Biessenhofen.Hinzu kommen jährlich rund 150 Praktikums- und 10 Traineestellen. Bis 2025 hat sich Nestlé das Ziel gesetzt, als Teil der unternehmensübergreifenden "Alliance for YOUth"-Initiative (https://www.nestle.de/medien/medieninformationen/nestle-alliance-for-youth-300.000-neue-m%C3%B6glichkeiten) 1.100 Einstiegsstellen und mehr als 1.800 Ausbildungsplätze, Trainee- und Praktikumsstellen zu schaffen.Um jungen Menschen bereits frühzeitig Orientierung zu bieten und den Übergang ins Berufsleben zu erleichtern, informieren Ausbilder:innen und auch Azubis selbst regelmäßig bei Bewerbungstrainings, auf Messen zur Berufsorientierung oder im Rahmen schulischer Initiativen über ihre Angebote. Bei insgesamt etwa 60 sogenannten Readiness for Work-Veranstaltungen pro Jahr, bei denen ein großer Schwerpunkt auf praktischen Erfahrungen liegt, bekommen Interessierte einen Eindruck vom Arbeitsumfeld, den Aufgaben in verschiedenen Berufen und das nötige Rüstzeug, um Bewerbungsprozesse erfolgreich zu durchlaufen.Alle offenen Ausbildungsplätze für das Ausbildungsjahr 2025 sowie Informationen zu weiteren Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten gibt es auf dem Nestlé Karriereportal www.nestle.de/jobs/einstieg. Auch die lokalen Ausbildungsverantwortlichen an den Standorten beantworten gerne Fragen.