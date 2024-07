Die BioNTech-Aktie zeigt sich nach positiven Studienergebnissen im Aufwärtstrend. Der Mainzer Biotechnologiekonzern verzeichnete in einer klinischen Studie zur Behandlung von Hautkrebs mit dem mRNA-basierten Medikamentenkandidaten BNT111 vielversprechende Resultate. Die Kombination von BNT111 mit Cemiplimab führte zu einer signifikanten Verbesserung der Gesamtansprechrate bei Patienten im Vergleich zu historischen Kontrollen. Diese Entwicklung könnte einen wichtigen Schritt in Richtung personalisierter Krebsmedizin darstellen und unterstreicht das Potenzial der mRNA-Technologie in der Onkologie.

Marktreaktion und Ausblick

An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen. Die BioNTech-Aktie verzeichnete sowohl im XETRA-Handel als auch an der NYSE Kursgewinne. Nach einem Jahrestief von 78,04 USD konnte sich der Aktienkurs erholen und notiert aktuell bei über 86 USD. Experten sehen weiteres Aufwärtspotenzial und taxieren das mittlere Kursziel auf 98,40 USD. Trotz rückläufiger Umsätze aus dem COVID-19-Impfstoffgeschäft zeigen sich Anleger optimistisch angesichts der Fortschritte in anderen Forschungsbereichen des Unternehmens.

BioNTech Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...