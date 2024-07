Selbst die besten Analysten werden immer wieder von aktuellen Entwicklungen an den Märkten überrascht. Aktuell sind es die vielbeachteten Tech-Aktien, welche bei den Anlegern für Überraschungen sorgen. Davon gibt es sowohl positive als auch negative, wobei dies am Ende des Tages freilich auch stets im Auge des Betrachters liegt.Anzeige:Die Aktie von Apple (US0378331005) sorgte am Dienstag nicht für allzu viel Aufsehen. Das Papier trat weitgehend auf der Stelle, musste aber immerhin keine neuerlichen Verluste verkraften. Überrascht hat jedoch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...