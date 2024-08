DJ Daimler Truck mit deutlichem Gewinnrückgang bei Mercedes-Benz

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler Truck hat im zweiten Quartal vor allem wegen eines Gewinneinbruchs bei der Marke Mercedes-Benz weniger verdient. In dem in Europa tätigen Lkw-Geschäft sackte das bereinigte EBIT in den drei Monaten laut Mitteilung um 45 Prozent auf 299 Millionen Euro ab. Die entsprechende Marge sank auf 6,5 von 9,8 Prozent. Im wichtigen Nord-Amerika-Geschäft stieg das operative Ergebnis dagegen um 12 Prozent.

"Bei Mercedes-Benz haben wir große Anstrengungen unternommen, um unsere Kostenstruktur zu verbessern. Dennoch können wir mit dem Ergebnis des zweiten Quartals nicht zufrieden sein", sagte CFO Eva Scherer laut Mitteilung. "Es ist uns bewusst, dass wir weitere strukturelle Maßnahmen zur Optimierung unserer Kostenbasis definieren und umsetzen müssen, um widerstandsfähiger zu werden."

Den Ausblick für das laufende Jahr hatte Daimler Truck am Vorabend gesenkt. Das Unternehmen hatte Mitte Juli bereits angekündigt, die Prognose zu überprüfen. Die seinerzeit bereits genannten Eckdaten für das abgelaufene Quartal bestätigte Daimler Truck. Demnach sank das bereinigte EBIT auf knapp 1,2 Milliarden von gut 1,4 Milliarden Euro. Die bereinigte Umsatzrendite liegt bei 9,3 (Vorjahr 10,3) Prozent.

August 01, 2024

