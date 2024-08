Die Aktie des Öl-Riesen Shell knüpft am Donnerstag an die Gewinne vom Vortag an, zur Stunde gewinnt das Papier rund 1,3 Prozent an Wert. Das Unternehmen konnte mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Marktteilnehmer überzeugen. Vor allem der Gewinn im zweiten Jahresviertel trifft bei den Anlegern auf offene Ohren.Der Öl- und Gaskonzern Shell setzt nach einem überraschend hohen Quartalsgewinn das Tempo seiner Aktienrückkäufe fort. Im laufenden dritten Quartal sollen Papiere für 3,5 Milliarden Dollar ...

