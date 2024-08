München (ots) -Holzhütte statt Villa. Lagerfeuerküche statt Gourmet-Restaurant. Challenges statt Wellness. Willkommen am Lost Beach! Ab Donnerstag, 22. August 2024, kehren die "Good Luck Guys" auf Joyn zurück. Zwölf Reality-Stars tauschen ihr Luxusleben gegen die unbarmherzigen Prüfungen des Lost Beach und stellen sich dem thailändischen Dschungel.Freund oder Feind? Ex-Partner oder Liebhaber? Diese vierzehn Reality-Stars ziehen ins "Good Luck Guys"-Camp ein:- Lost Beach statt "Love Island" heißt es für die Zwillinge Vanessa & Jenny Grassl (22).- Are you the one... to have good luck? Findet das selbsternannte IT-Girl Sabrina Wlk (26) in ihrem noch unbekannten Team-Partner ihr "Perfect Match"?- Apropos: Zwischen Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) "matcht" es nicht mehr - Kann das Ex-Paar seine Streitigkeiten beiseite schieben und sich den Herausforderungen des Dschungels stellen?- Drama on the beach statt "Ex on the Beach" für Reality-Star Jill Lange (23).- Germany's Next Survival Queen? Diesen Titel möchte sich Liliana Maxwell (23) sichern.- Ob dieser Boy zwischen Spinnen und Schlangen so "charming" bleibt? Aaron Königs (29) tauscht Luxus-Life gegen Dschungel-Life.- Der König ist zurück! Eric Sindermann (35) feiert sein Reality-TV-Comeback am Lost Beach.- "Mio Amore" heißt die neue Single von Daniele Negroni (28) - Ob er seinen Aufenthalt im Beach-Camp genauso lieben wird, bleibt abzuwarten.- Eine echte Rampensau erobert Thailand: Kevin "Flocke" Platzer (25) mischt den Traumstrand auf.- Wird "Dr. Love" aka Tobi Wegener (31) am Lost Beach zu "Dr. Survival"?- Bei "The Biggest Loser" hat sie bereits Ehrgeiz und starken Willen bewiesen - nun will Valentina Mansuato (35) bei "Good Luck Guys" nachziehen.- Aus Social Media wird Social Survival für Internetstar Ehrenmannrius (24)."Good Luck Guys", ein Joyn Original - die zweite Staffel ab Donnerstag, 22. August 2024 kostenlos auf Joyn"Good Luck Guys" eine Produktion von Good Times Fernsehproduktions-GmbH.Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Luisa HollmannTel.: +49 (0) 89 9507 1185luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella TonnesTel.: +49 (0) 89 9507 1172email: Isabella.tonnes@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5835052