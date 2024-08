DJ Sanofi will neue Insulinproduktionsanlage in Frankfurt errichten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi hat den Bau einer neuen Insulinproduktionsanlage an seinem BioCampus in Frankfurt Höchst angekündigt. Mit der neuen Anlage soll die langfristige Versorgung von Diabetikern mit Insulin gesichert und die europäische Versorgungssicherheit gestärkt werden, so Sanofi. Die dafür notwendigen Investition bezifferte Sanofi mit rund 1,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029.

August 01, 2024 04:01 ET (08:01 GMT)

