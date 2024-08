Allianz - von Seitwärtskursen bis Weihnachten 2024 profitieren

Jedes Jahr kann man sich auf eins verlassen: Ob es sich um das Automobil, das Haus oder aber nur den Hausrat handelt, mit stetiger Regelmäßigkeit flattern die entsprechenden Versicherungsrechnungen ins Haus, meist mit gestiegenen Versicherungsprämien. Nutznießer ist man hier nur, wenn man einen Schaden hat, aber wer will das schon? Eine der größten Versicherungsgesellschaften Europas ist die Allianz.



In Deutschland ist die Allianz Marktführer, weltweit bedient man 125 Mio. Kunden, die aus über 70 Ländern kommen. Das Unternehmen wurde 1889 von den Aufsichtsratsmitgliedern der Münchener Rückversicherung AG gegründet, die damals bereits 10 Jahre bestand. Während die Münchener Rück schon damals einen Teil der Risiken andere Versicherer übernahm, sollten die Kunden der Allianz ganz normale Leute und Unternehmen sein. Schadens-, Unfall- sowie Lebens- und Krankenversicherungen sind die Kerngeschäftsfelder. Mittlerweile ist das Unternehmen auch ein führender internationaler Finanzdienstleister und hält Beteiligungen an einer Vielzahl von anderen Großunternehmen.

Dazu ist die Allianz auch eine der größten Vermögensverwaltungen der Welt, die für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von über 1,712 Milliarden Euro verwaltet. Im März 2011 hat sie den weltgrößten Verwalter von Anleihen, PIMCO, übernommen.

Über das Unternehmen Euler Hermes ist die Allianz zudem weltweit führender Anbieter von Bankkreditversicherungen und den dazugehörigen Finanzdienstleistungen, wie zum Beispiel Bürgschaften und Garantien, die die Liquidität von kleineren Unternehmen unterstützen.

Damit die Strategie aufgeht, muss sich die Versicherungsaktie bis zum 18. Dezember 2024 seitwärts bewegen, und zwar oberhalb von 220 Euro und unterhalb von 300 Euro. Die Aktie handelt momentan bei etwas mehr als 260 Euro. Bei dem hier vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein wird zum Ende der Laufzeit 10 Euro pro Schein ausgezahlt, wenn die Allianz-Aktie keine der beiden Knock-Out-Barrieren berührt. Wenn kein Knock-out-Ereignis eintritt, das heißt, wenn der Kurs des Basiswerts zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit auf oder unter der unteren Knock-out-Barriere oder auf oder über der oberen Knock-out-Barriere notiert, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 18. Dezember 2022 automatisch ausgeübt. Besitzer des Optionsscheins erhalten am Zahltag 10 Euro. Falls die Aktie nicht zwischen den Barrieren bleibt, verfällt der Optionsschein allerdings wertlos.

In der nachfolgenden Grafik ab August 2019 befindet sich die Allianz-Aktie zwar in einem Aufwärtstrend, aber innerhalb zweier charttechnisch wichtiger Bereiche. In der Regel deutet das darauf hin, dass die Aktie auch sich einige Zeit zwischen diesen Bereichen auffällt, was zum Erfolg des Inline-Optionsschein führen könnte.

Abbildung 1 - Allianz AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2019 - 31.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Die obere Barriere liegt mit 300 Euro deutlich über der hellroten eingefügten Widerstandszone, die sich zwischen 270 und 277 Euro befindet. Dieser Bereich dient als Widerstand und sollte bis zum Jahresende nicht überschritten werden.

Aktuell beträgt der Abstand zur oberen Barriere knapp 15 Prozent. Es ist von charttechnischer Seite her nicht zu erwarten, dass die Aktie diesem hellroten Bereich durchbricht und die obere Barriere im Laufe der nächsten zweieinhalb Monate ansteuern wird, dazumal die Aktie sich mittlerweile in der Korrektur befindet.

Die untere Barriere befindet sich unterhalb mehrerer wichtiger, charttechnischer Bereiche. Zum einen unter dem Aufwärtstrend, der knapp unter der Aufwärtstrendlinie berechneten 200-Tage-Linie und zudem noch unterhalb der massiven, hellgrünen Unterstützungszone, die von 227-234 Euro geht.

Die untere Barriere hat zum aktuellen Kurs ebenfalls ein Abstand von knapp 15 Prozent.

Der Wert hängt sozusagen fest zwischen wichtigen charttechnischen Marken, was den hier vorgestellten Inliner-Optionsschein als Anlageinstrument als Ideal erscheinen lässt. Bei einer Haltedauer bis zum Ablaufdatum im Dezember 2024 ergibt sich die Chance auf einen Gewinn von über 25 Proeznt in weniger als fünf Monaten.

Um einem Totalverlustrisiko jedoch zu entgehen, sollte allerdings bei einem Allianz-Kurs unter 230 Euro oder über 285 Euro die Position geschlossen werden. Solange das aber nicht der Fall ist, kann man entspannt bis auf den letzten Bewertungstag, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie sehen, gewartet werden.

Inline-Optionsschein auf Netflix Inc. für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs/EUR Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Allianz AG HD6N23 7,88 220,00/300,00 18.12.2024 10,00 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.08.2024; 10:00 Uhr Weitere Produkte auf Allianz finden Sie unter: www.onemarkets.de