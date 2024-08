Noch ein paar Stunden, dann veröffentlicht Amazon die Zahlen für das zweite Quartal. Der Markt erwartet Wachstum und weiter steigende Margen. Liefert Amazon, dürften die Anleger den Dip nutzen und die Aktie wieder in Richtung Rekordhoch befördern. Vor allem auf diese Sparte kommt es bei den Zahlen an.E-Commerce dürfte stark gelaufen sein im zweiten Quartal. Die Inflation ist nicht mehr so belastend, die Konjunktur läuft gut und damit auch der Konsum, vor allem in den USA, dem nach wie vor wichtigsten ...

