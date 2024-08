Die UP Energiewerke, Tochterunternehmen der Stadtwerke Dingolfing und Bayernwerk Natur, bauen ein Biomasseheizwerk, um Prozesswärme für den Produktionsstandort der BMW Group in Dingolfing bereitstellen zu können. Am größten europäischen Produktionsstandort der BMW Group in Dingolfing soll in Zukunft ein Biomasseheizwerk die Prozesswärme bereitstellen und so dazu beitragen, den Industriebetrieb zu dekarbonisieren. Ein gemeinsames Tochterunternehmen der Stadtwerke Dingolfing GmbH und der Bayernwerk ...

