Das amerikanische Biotechnologie-Unternehmen kann am Donnerstag mit sehr starken Zahlen und einer höheren Prognose die Anleger überzeugen. Die Aktie nähert sich im vorbörslichen Handel mit einem Plus von sechs Prozent dem bisherigen Rekordhoch wieder an. Und es gibt gute Gründe, warum das im Mai als "günstiges Biotech-Powerhouse" vorgestellte Papier noch Luft nach oben hat.Im zweiten Quartal wies Neurocrine Biosciences Gesamtumsätze in Höhe von 590,2 Millionen Dollar aus nach 452,7 Millionen Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...