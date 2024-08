The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2024



ISIN Name

NO0011109563 GRAM CAR CARRIERS ASA

US13005U1016 CALIFORNIA BANCORP.DL-,01

CA70323P1071 PATHFINDER VENTURES INC.

CA83013Q7075 SIYATA MOBILE

US15678U1280 CEREVEL THERAP.HLDGS