The following instruments on XETRA do have their first trading 02.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.08.2024Aktien1 IT0005603078 Misitano & Stracuzzi S.p.A.2 CA70323P2061 Pathfinder Ventures Inc.3 CA83013Q8065 Siyata Mobile Inc.Anleihen1 US438516CX24 Honeywell International Inc.2 XS2776676145 Asian Development Bank (ADB)3 AT0000A3D471 Erste Group Bank AG4 AT0000A3CQK5 Erste Group Bank AG5 AT0000A3DX75 Erste Group Bank AG6 US438516CY07 Honeywell International Inc.7 XS2210014788 Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC8 XS2198580867 Stonegate Pub Company Financing Ltd.9 XS2874384279 Compagnie de Saint-Gobain S.A.10 XS2874381333 Compagnie de Saint-Gobain S.A.11 US438516CZ71 Honeywell International Inc.12 DE000HLB58N6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale