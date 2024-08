© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Amazon hat am Donnerstag einen Umsatz gemeldet, der nur knapp unter den erwarteten 148,7 Milliarden US-Dollar lag, und einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Bei Anlegern kommt das nicht gut an.Der Umsatz von Amazon blieb hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. CEO Andy Jassy hob jedoch in einem Telefonat mit Investoren nach Bekanntgabe der Ergebnisse die KI-Investitionen des Unternehmens und das solide Wachstum des Cloud-Geschäfts hervor. Der Umsatz für das Quartal, das im Juni endete, lag bei 148 Milliarden US-Dollar, ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, und übertraf damit knapp die Analystenschätzungen von 148,7 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn von 1,26 …