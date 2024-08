© Foto: Michael Kappeler/dpa



Der iPhone-Hersteller Apple hat zwar in China schwächere Geschäfte erzielt, insgesamt jedoch die Erwartungen übertroffen. Das treibt auch den Aktienkurs weiter an.Apple setzt große Hoffnungen auf seine neue KI-Technologie, um vor dem Hintergrund schwacher Umsatzzahlen bei dem wichtigen Geschäft in China, den iPhone-Verkauf anzukurbeln. Der Aktienkurs des Techkonzerns, der mit einem Marktwert von 3,36 Billionen US-Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt ist, stieg im nachbörslichen Handel an. Im dritten Geschäftsquartal, das am 29. Juni endete, verzeichnete Apple trotz der globalen Herausforderungen ein Umsatzwachstum von 5 Prozent auf 85,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die …