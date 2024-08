In Frankreich will die größte europäische Bank BNP Paribas die Vermögensverwaltungsaktivitäten von Europas zweitgrößtem Versicherungsriesen nach der Allianz, dem französischen Axa-Konzern übernehmen. Derzeit werden exklusive Gespräche über die Transaktion geführt. Der Kaufpreis soll bei 5,1 Milliarden Euro liegen. Damit würde die französische Großbank zu einem der größten Vermögensverwalter in Europa in einem heftig umkämpften Marktsegment werden. Das verwaltete Vermögen würde auf rund 1,5 Billionen Euro ansteigen. Das Marktsegment ist heftig umkämpft. Als Marktführer gilt der französische Konzern Amundi mit einem verwalteten Vermögen von zwei Billionen Euro. Die Allianz-Gruppe verwaltet ...

