FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sharath Kumar kristallisierte in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts die positiven und negativen Aspekte heraus. Positiv wertet er beispielsweise die starken Erträge im Aktienhandel und die kleine Verbesserung der Kernkapitalquote./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 08:02 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131104