Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-amerikanische Großbank U.S. Bancorp begibt eine Anleihe (ISIN US91159HJS04/ WKN A3L1YU) im Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon von 5,1% erhalten. Die erste Zinszahlung erfolge am 23.01.2025 und werde in der Folge halbjährlich fortgesetzt. Als Fälligkeitsdatum sei der 23.07.2030 vorgesehen. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit würden 1.000 Nominale betragen. Von der Ratingagentur Fitch gebe es ein A+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 01.08.2024) (02.08.2024/alc/n/a) ...

