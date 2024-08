Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, -Produkten und -Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres bekannt, das am 30. Juni 2024 endete.

Ausgewählte finanzielle Highlights für das zweite Quartal 2024

Der Umsatz im zweiten Quartal 2024 betrug 103,1 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 3,1 gegenüber 106,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Umsatz in den USA belief sich im zweiten Quartal 2024 auf 51,5 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 4,7 im Vergleich zu 54,0 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der internationale Umsatz lag im zweiten Quartal 2024 bei 51,7 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 1,5 gegenüber 52,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz betrug im zweiten Quartal 2024 399,4 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 2,6 gegenüber 410,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der aktiven Kunden belief sich zum 30. Juni 2024 auf 3.007, ein Rückgang um 0,6 im Vergleich zu 3.026 aktiven Kunden am 30. Juni 2023.

Die Umsatzbindungsrate betrug 88 für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2024 und 94 für den Vergleichszeitraum bis zum 30. Juni 2023.

Die Abonnementeinnahmen beliefen sich auf 99,9 Millionen US-Dollar, was 96,8 der Gesamteinnahmen im zweiten Quartal 2024 ausmachte, verglichen mit Abonnementeinnahmen von 102,5 Millionen US-Dollar, die 96,3 der Gesamteinnahmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres ausmachten.

Die Bruttogewinnspanne lag im zweiten Quartal 2024 bei 59,1 gegenüber 63,0 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 2024 auf (0,8) Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Betriebsgewinn von 10,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 2024 auf 6,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 14,9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Nettoergebnis belief sich im zweiten Quartal 2024 auf einen Nettoverlust von (1,1) Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 4,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2024 auf 6,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2024 betrug 8,8 Millionen US-Dollar gegenüber 15,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der unverwässerte und verwässerte Gewinn (Verlust) pro Aktie, der den Stammaktionären zuzuschreiben ist, belief sich im zweiten Quartal 2024 auf einen Verlust pro Aktie von (0,01) gegenüber einem Gewinn pro Aktie von 0,05 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Barmittel und kurzfristige Investitionen in Höhe von 134,2 Mio. am 30. Juni 2024 im Vergleich zu 140,7 Mio. am 30. Juni 2023.

Im zweiten Quartal 2024 fielen Umstrukturierungskosten in Höhe von 3,2 Mio. an, da das Unternehmen einen Prozess zur Bewertung und Optimierung seiner Kostenstruktur durch einen Personalabbau einleitete. Das Unternehmen erwartet, dass im dritten Quartal 2024 weitere Umstrukturierungskosten anfallen werden. Im zweiten Quartal 2024 zahlte das Unternehmen 0,3 Millionen der Umstrukturierungskosten.

Darüber hinaus hat das Unternehmen nach reiflicher Überlegung beschlossen, das Angebot an Dienstleistungen für Oracle-PeopleSoft-Produkte einzustellen. Dazu gehören die Rimini Support-, Rimini Manage- und Rimini Consult-Dienste des Unternehmens. Da das Unternehmen Dienstleistungen für Oracle-PeopleSoft-Produkte für Kunden auf der ganzen Welt anbietet, wird der Abwicklungsprozess voraussichtlich in mehreren Phasen ablaufen und wahrscheinlich ein Jahr oder länger dauern, bevor das Unternehmen in der Lage ist, die Bereitstellung aller Oracle-PeopleSoft-Dienstleistungen einzustellen. Die Umsätze im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen für Oracle-PeopleSoft-Produkte machten ca. 36,1 Millionen US-Dollar bzw. 8 der Umsätze des Geschäftsjahres 2023 und 16,6 Millionen US-Dollar bzw. 8 der Umsätze des ersten Halbjahres 2024 aus.

Ausgewählte operative Highlights des zweiten Quartals 2024

Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street gewechselt sind, bzw. bestehender Kunden, die ihre Verträge mit Rimini Street erweitert haben, darunter: Ricoh Company Ltd., ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Bildverarbeitung und digitale Transformation, hat sich für Rimini Support und Rimini Protect für Oracle EBS- und Oracle Database-Umgebungen entschieden. Sunway Group, Malaysias führender Mischkonzern, hat sich für seine Oracle-JD-Edwards-Plattform für Rimini ONE entschieden, Rimini Streets leistungsstarke Kombination aus Rimini Support und Rimini Manage Services. Americanas Group, ein führender brasilianischer Einzelhändler, hat sich für Rimini Manage entschieden, um die betriebliche Effizienz über die Plattformen SAP ECC 6, S/4HANA und RISE zu steigern. Pacific Healthcare Group, die führende Vertriebs- und Marketingdienstleistungsorganisation für die südostasiatische Gesundheitsbranche, hat sich für Rimini Support für Oracle Technology und Oracle Database entschieden.

Ankündigung der Einführung von Rimini Support, Rimini Protect und Rimini Consult für VMware-Produkte als erstes umfassendes Drittanbieterangebot.

Bekanntgabe der Ernennung des bewährten Senior Executive Steve Hershkowitz zum neuen EVP und Chief Revenue Officer (CRO).

Bekanntgabe der Ernennung des erfahrenen SaaS- und Professional-Services-Experten Martyn Hoogakker als GVP und Geschäftsführer für die EMEA-Region.

Veröffentlichung der Ergebnisse einer unabhängigen Umfrage unter fast 3.000 CFOs und CIOs weltweit, aus der hervorging, dass die Ergebnisse und die Kapitalrendite von IT-Investitionen im Vordergrund stehen, um die zunehmende Komplexität des Unternehmens und die steigenden IT-Kosten zu bewältigen.

Auszeichnung mit zwei prestigeträchtigen Stevie® 2024 Awards, einem silbernen Stevie für das Front-Line-Kundenserviceteam des Jahres und einem bronzenen Stevie für die Frau des Jahres im Kundenservice, verliehen an Robin Weiss, VP von Oracle Application Support Services.

Anerkennung durch Indiens Great Mid-Size Workplaces 2024 als Top 20. in der Nation für "Excelling People Practices" und "High Trust Culture."

Auszeichnung durch TrustRadius als Gewinner von vier 2024 Top Rated Awards in den Kategorien Implementierungsdienste, Consulting und Beratungsdienste, IT Professional Services und Managed IT Services.

Abschluss von fast 7.700 Supportfällen und Bereitstellung von fast 2.800 steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Aktualisierungen für Kunden in 23 Ländern, bei einer durchschnittlichen Kundenzufriedenheitsbewertung für die Support- und Onboarding-Services des Unternehmens von mehr als 4,9 von 5,0 (wobei 5,0 eine hervorragende Bewertung ist).

Geschäftsausblick 2024

Das Unternehmen setzt seine Prognosen weiterhin aus, bis mehr Klarheit über die Auswirkungen der aktuellen Rechtsstreitigkeiten vor den US-Bundesgerichten im Rahmen des laufenden Rechtsstreits des Unternehmens mit Oracle besteht.

Webcast und Informationen zur Telefonkonferenz

Rimini Street wird am 31. Juli 2024 um 17:00 Uhr Eastern Time 14:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 und möglicherweise ausgewählte Kommentare zur Performance des dritten Quartals 2024 zu besprechen. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter dem Link Rimini Street IR Events und direktly über den Webcast-Link verfügbar sein. Teilnehmer, die sich einwählen, können die Telefonkonferenz unter der Nummer 1-800-836-8184 erreichen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ein Jahr lang nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Die Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen beruhen nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien. Diese nicht GAAP-konformen Informationen sind eine Ergänzung zu den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) geforderten Angaben und sollen keine Leistungskennzahlen darstellen. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu den nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen betrachtet werden und nicht als Ersatz oder Vorrang vor diesen. Eine Überleitung von GAAP- zu nicht GAAP-konformen Ergebnissen ist in den Finanztabellen in dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erläuterung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Die Überleitungen der in dieser Pressemitteilung angegebenen nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen sind in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung enthalten. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, warum wir sie für aussagekräftig halten und wie sie berechnet werden, ist ebenfalls unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" enthalten.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI),ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Familie einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Bis heute haben sich mehr als 5.600 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com, und bleiben Sie mit Rimini Street auf X (früher Twitter), Instagram, Facebook und LinkedIn in Verbindung. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "fortführen", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "zukünftig", "beabsichtigen", "können", "könnten", "Ausblick", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder andere ähnliche Wörter, Sätze oder Ausdrücke begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen anhängige Rechtsstreitigkeiten oder neue Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen bestimmte unserer Geschäftspraktiken nachzukommen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und Kosten; Änderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Trends und Änderungen der Wechselkurse sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, betreffen; die Entwicklung der Unternehmenssoftware-Management- und Support-Landschaft und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu halten und unseren Kundenstamm weiter zu durchdringen; erheblicher Wettbewerb in der Software-Support-Branche; Kundenakzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios und der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit, unsere Umsätze zu steigern, unsere Umsatzkosten zu managen und unsere Umsätze genau zu prognostizieren; die erwarteten Auswirkungen des jüngsten und des erwarteten künftigen Personalabbaus und der damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen für unsere Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; Schwankungen des Timings in unserem Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten, einschließlich Vertriebspersonal, und Schlüsselpersonal zu halten; unser Geschäftsplan, unsere Fähigkeit, in der Zukunft zu wachsen, und unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; unsere Pläne, das Angebot von Dienstleistungen für Oracle-PeopleSoft-Produkte einzustellen; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, Eigen- oder Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um verstärkte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, den unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cyber-Sicherheitsbedrohungen zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives System der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen, oder ein Versäumnis unsererseits, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Angelegenheiten (ESG); die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die sich aus dem Übergang zum SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben; die Angemessenheit unserer Barmittel und Barmitteläquivalente zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden stören; und die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 31. Juli 2024 eingereicht wurde und von Zeit zu Zeit in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert wird. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern. Rimini Street kann sich zwar dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung wiedergeben.

©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte konsolidierte Bilanzen (in Tausend, außer Beträge je Aktie) AKTIVA 30. Juni

2024 31. Dezember

2023 Kurzfristige Vermögenswerte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 134,197 115,424 Bargeld mit Verfügungsbeschränkung 429 428 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 1.000 bzw. 656 86,961 119,430 Abgegrenzte Auftragskosten, kurzfristig 16,686 17,934 Kurzfristige Kapitalanlagen 9,826 Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges 24,644 25,647 Umlaufvermögen insgesamt 262,917 288,689 Langfristige Vermögenswerte Sachanlagen, abzüglich der kumulierten Abschreibungen von 19.764 bzw. 18.231 10,667 10,496 Nutzungsrechte aus Operating-Leasing-Verträgen 7,477 5,941 Abgegrenzte Vertragskosten, langfristig 20,621 23,559 Einlagen und Sonstiges 4,152 6,109 Latente Ertragssteuern, netto 61,535 59,002 Aktiva insgesamt 367,369 393,796 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten 3,093 5,912 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4,523 5,997 Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen 32,109 38,961 Sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten 18,559 18,128 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing 4,504 4,321 Rechnungsabgrenzungsposten, kurzfristig 240,448 263,115 Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 303,236 336,434 Langfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich der kurzfristigen Fälligkeiten 68,731 64,228 Rechnungsabgrenzungsposten, langfristig 22,345 23,859 Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing 7,526 6,841 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1,650 1,930 Verbindlichkeiten insgesamt 403,488 433,292 Defizit der Aktionäre: Vorzugsaktien mit einem Nennwert von 0,0001 pro Aktie. Genehmigt 99.820 Aktien (ausgenommen 180 Aktien der Vorzugsaktien der Serie A); keine andere Serie wurde bestimmt. Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar. Genehmigt 1.000.000 Aktien; ausgegeben und im Umlauf 90.698 bzw. 89.595 Aktien 9 9 Eingezahltes Kapital 172,951 167,988 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (5,922 (4,167 Kumuliertes Defizit (202,041 (202,210 Eigene Aktien, zu Anschaffungskosten (1,116 (1,116 Geasmtes Aktionärsdefizit (36,119 (39,496 Summe der Verbindlichkeiten und des Aktionärsdefizits 367,369 393,796

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend, ausgenommen Beträge je Aktie) Drei Monate bis Sechs Monate bis 30. Juni 30. Juni 2024 2023 2024 2023 Umsatz 103,123 106,421 209,868 211,933 Umsatzkosten 42,180 39,348 85,095 78,691 Bruttogewinn 60,943 67,073 124,773 133,242 Betriebliche Aufwendungen: Vertrieb und Marketing 37,377 37,284 76,518 71,763 Allgemeines und Verwaltung 19,531 18,865 37,933 37,092 Umstrukturierungskosten 3,208 3,208 59 Kosten für Rechtsstreitigkeiten und entsprechende Rückflüsse: Honorare und sonstige Kosten für Rechtsstreitigkeiten 1,602 629 4,527 3,348 Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto 1,602 629 4,527 3,348 Betriebliche Aufwendungen insgesamt 61,718 56,778 122,186 112,262 Betriebsergebnis (775 10,295 2,587 20,980 Betriebsfremde Erträge und (Aufwendungen): Zinsaufwendungen (1,483 (1,387 (2,824 (2,726 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto 1,492 280 2,457 809 Ergebnis vor Ertragssteuern (766 9,188 2,220 19,063 Ertragssteuern (382 (4,920 (2,051 (9,156 Nettogewinn (-verlust) (1,148 4,268 169 9,907 Nettogewinn (-verlust) zurechenbar auf Stammaktieninhaber (1,148 4,268 169 9,907 Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist: Unverwässert (0.01 0.05 0.11 Verwässert (0.01 0.05 0.11 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien: Unverwässert 90,495 88,903 90,125 88,797 Verwässert 90,495 89,274 90,822 89,251

RIMINI STREET, INC. Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP (In Tausend) Drei Monate bis Sechs Monate bis 30. Juni 30. Juni 2024 2023 2024 2023 Überleitung zum nicht GAAP-konformen Betriebsergebnis: Betriebsergebnis (775 10,295 2,587 20,980 Nicht-GAAP-Anpassungen: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto 1,602 629 4,527 3,348 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung 2,405 3,948 4,963 5,925 Umstrukturierungskosten 3,208 3,208 59 Nicht-GAAP-Betriebsergebnis 6,440 14,872 15,285 30,312 Nicht-GAAP Überleitung des Nettogewinns: Nettogewinn (-verlust) (1,148 4,268 169 9,907 Nicht-GAAP-Anpassungen: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto 1,602 629 4,527 3,348 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung 2,405 3,948 4,963 5,925 Umstrukturierungskosten 3,208 3,208 59 Nicht-GAAP-Nettogewinn 6,067 8,845 12,867 19,239 Nicht-GAAP Überleitung des bereinigten EBITDA: Nettogewinn (-verlust) (1,148 4,268 169 9,907 Nicht-GAAP-Anpassungen: Zinsaufwendungen 1,483 1,387 2,824 2,726 Ertragssteuern 382 4,920 2,051 9,156 Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen 860 636 1,733 1,249 EBITDA 1,577 11,211 6,777 23,038 Nicht-GAAP-Anpassungen: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto 1,602 629 4,527 3,348 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung 2,405 3,948 4,963 5,925 Umstrukturierungskosten 3,208 3,208 59 Bereinigtes EBITDA 8,792 15,788 19,475 32,370 Berechnete Abrechnungen: Umsatz 103,123 106,421 209,868 211,933 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums 262,793 285,324 262,793 285,324 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Beginn des Berichtszeitraums 254,306 287,381 286,974 299,921 Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten 8,487 (2,057 (24,181 (14,597 Berechnete Abrechnungen 111,610 104,364 185,687 197,336

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen "Aktive Kunden", "Jährliche wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate" beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Umsatzerlöse. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Aufgrund einer Wertberichtigung für unsere aktiven latenten Steuern gab es keine steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls unten beschriebenen Unternehmen.

Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.

Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn ist der Betriebsgewinn bereinigt um: Kosten für Rechtsverfahren und damit im Zusammenhang stehende Rückerstattungen, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungskosten. Dies wird im Folgenden detailliert erläutert.

Nicht GAAP-konformer Nettogewinn ist der Nettogewinn bereinigt um: Kosten für Gerichtsverfahren und damit im Zusammenhang stehende Rückerstattungen, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungskosten. Diese werden im Folgenden genauer erläutert.

Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:

Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit zusammenhängenden Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer Kunden.

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.

Kosten der Umstrukturierung: Die Kosten beziehen sich vor allem auf Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA ist der Nettogewinn bereinigt um: Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwand und Abschreibungen.

Das bereinigte EBITDA wurde bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

