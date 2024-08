Vancouver, Kanada - 2. August 2024 - Green Bridge Metals Corporation (CNSX: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) ("Green Bridge" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ - möchte im Anschluss an eine Überprüfung der technischen Offenlegung durch die Bergbaugruppe in der Corporate Finance Division der British Columbia Securities Commission (die "BCSC") bestimmte technische Offenlegungen klarstellen, die im Folgenden beschrieben werden.

Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um eine Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") für das Projekt SCZ zu erstellen. Darüber hinaus möchte das Unternehmen klarstellen, dass sich sein Projekt Chrome Puddy in der Explorationsphase befindet und dass die zuvor vom Unternehmen bekannt gegebene Mineralressourcenschätzung für das Projekt entgegen der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") nicht durch einen NI 43-101-konformen technischen Bericht gestützt wird und dass man sich nicht darauf verlassen sollte, solange sie nicht durch einen NI 43-101-konformen technischen Bericht gestützt wird.

Darüber hinaus macht das Unternehmen in seiner Investorenpräsentation, seinen Pressemitteilungen und auf seiner Website die folgenden Angaben:

Die Angaben zu den historischen Schätzungen in Bezug auf das Projekt Chrome Puddy enthalten nicht die in Abschnitt 2.4 von NI 43-101 geforderten unterstützenden Angaben; daher passt das Unternehmen diese Informationen wie folgt an:

"Eine historische Mineralressource, die auf begrenzten Bohrungen südlich von Puddy Lake basierte, wurde 1966 von Commerce Nickel Mines Ltd. (CNML) VORGELEGT. CNML meldete eine nickelhaltige Magnetit-Mineralressourcenschätzung von 30 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,27 % Ni, 0,017 % C o und 7,2 % gewinnbarem Fe bis zu einer Tiefe von 400 Fuß (122 m) (Jahresbericht 1966). Diese historische Mineralressourcenschätzung wurde vor der Einführung der Standards für die Offenlegung gemäß NI 43-101 und den aktuellen CIM-Standards für Mineralressourcenschätzungen berechnet. Die historischen Bohr- und Untersuchungsergebnisse wurden in einer Art und Weise gemeldet, die mit den damaligen Explorationspraktiken übereinstimmte. Die Diamantbohrlöcher von CNML, die die Grundlage für die historische Mineralressource bilden, sind auf Karten dargestellt, die anhand des Seeufers und der topografischen Merkmale einigermaßen genau lokalisiert werden können, und die Protokolle für diese Diamantbohrlöcher sind in öffentlichen Dateien verfügbar, ebenso wie die Untersuchungszertifikate von Technical Laboratory Services aus dem Jahr 1965, einem angesehenen Untersuchungslabor. Eine Längsschnittbewertung von relativ weit auseinander liegenden Bohrabschnitten zeigt die Kontinuität der Mineralisierung und dass die gemeldeten Tonnagen- und Gehaltsschätzungen angemessen sind. Es wurden jedoch keine unabhängigen Validierungen der historischen Bohrkerne vorgenommen und die Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Erstellung der historischen Schätzung verwendet wurden, sind nicht alle bekannt. Die Ressourcendefinitionen, die Terminologie und die Berichtsstandards haben sich seit diesen Berichtsreihen erheblich geändert. Die Schätzung wird als historisch betrachtet und eine QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Bohrkerne unabhängig zu validieren und diese Ressourcen als aktuelle Ressourcen zu bewerten. Daher behandelt das Unternehmen die Schätzung als historisch.

Die Angaben zu bestimmten Explorationsinformationen wurden nicht durch die in den Abschnitten 3.2 und 3.3 von NI 43-101 geforderten Datenüberprüfungen gestützt; dementsprechend berichtigt das Unternehmen diese Informationen, um Folgendes einzuschließen:

"Alle Probenergebnisse werden als historisch betrachtet und stammen von Proben, die nicht vom Unternehmen entnommen wurden. Die QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ergebnisse der Bohrkerne zu validieren oder um die Methoden der Probenentnahme, die Analysen oder die QA/QC-Informationen für diese Proben zu überprüfen."

In Bezug auf die Angaben zur Lagerstätte Crawford in der Nähe des Projekts Chrome Puddy weist das Unternehmen darauf hin, dass sich diese Angaben ausschließlich auf die Lagerstätte Crawford beziehen, an der das Unternehmen nicht beteiligt ist, und dass nicht zugesichert werden kann, dass das Unternehmen ähnliche Informationen oder Ergebnisse aus dem Projekt Chrome Puddy erhalten wird, und dass das Unternehmen auch nicht andeutet, dass es ähnliche Ergebnisse aus dem Projekt Chrome Puddy erhalten wird;

bezüglich der Informationen zu den Bohrzielen stellt das Unternehmen fest, dass diese Informationen nicht die in Abschnitt 2.3(2) von NI 43-101 geforderten unterstützenden Angaben enthielten, weshalb das Unternehmen diese Informationen wie folgt neu angibt:

"Basierend auf historisch gemeldeten mineralisierten Bohrlöchern über eine Streichenlänge von 1,9 km hat das Unternehmen ein Explorationsziel, das auf 25 bis 50 Mt mit einem Gehalt von 0,25 % bis 0,30 % Ni geschätzt wird und das es durch bevorstehende Oberflächenexplorationen und luftgestützte geophysikalische Untersuchungen zu validieren und zu verfeinern versuchen wird. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels konzeptioneller Natur sind und dass die bisherigen Explorationsarbeiten nicht ausreichen, um eine Mineralressource zu definieren, und dass es ungewiss ist, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird";

In Bezug auf die veröffentlichten "Probenergebnisse" liefert das Unternehmen Nachweise gemäß den Abschnitten 3.2 und 3.3 von NI-43-101 wie folgt:

"Alle Probenergebnisse werden als historisch betrachtet und wurden nicht vom Unternehmen selbst entnommen. Die QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ergebnisse der Bohrkerne unabhängig zu validieren oder die Probendaten zu verifizieren."

In Bezug auf die Angaben des Unternehmens in seinen Präsentationen, auf seiner Website und in seinen Pressemitteilungen, die sich auf benachbarte und regionale Projekte beziehen, stellt das Unternehmen klar, dass sich diese Angaben ausschließlich auf benachbarte und regionale Projekte beziehen, an denen das Unternehmen nicht beteiligt ist, und dass es keine Garantie dafür gibt, dass das Unternehmen ähnliche Informationen oder Ergebnisse aus seinen eigenen Projekten erhalten wird, ungeachtet der Nähe, und das Unternehmen impliziert auch nicht, dass es ähnliche Ergebnisse aus seinen eigenen Projekten erhalten wird.

Das Unternehmen hat die oben erwähnten Investorenpräsentationen und technischen Informationen von seiner Website entfernt und weist darauf hin, dass sich Investoren nicht auf die Informationen verlassen sollten, die das Unternehmen mit dieser Pressemitteilung zurückzieht.

Darüber hinaus weist das Unternehmen darauf hin, dass die im Chrome Puddy-Bericht enthaltenen Angaben nicht mit NI 43-101 übereinstimmen und nicht als verlässlich angesehen werden sollten, solange diese Angaben nicht durch einen aktualisierten Bericht gemäß NI 43-101 bestätigt werden. Das Unternehmen beabsichtigt, bis 8. August 2024 einen neuen technischen Bericht zu seinem Projekt Chrome Puddy einzureichen.

Michael Dufresne, M.Sc., P. Geol, P. Geo, ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101, die die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt hat und den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an "Batteriemetallen" reichen Mineralien und die Erschließung der South Contact Zone (das "Grundstück") entlang des Basalkontakts der Duluth Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS

"David Suda"

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsweisende Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Explorationsarbeiten auf den Grundstücken des Unternehmens sowie über bevorstehende Oberflächenexplorationen und geophysikalische Untersuchungen aus der Luft und deren mögliche Ergebnisse. Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die getroffenen Annahmen und die Erwartungen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die Canadian Securities Exchange (die "CSE") noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

