"Die Höhle der Löwen" feiert Jubiläum. Vor 10 Jahren startete die Gründershow bei VOX und wurde zum Kult. Ab Montag, 2.9.2024 zeigt der Kölner Sender die Jubiläumsstaffel mit 8 neuen Folgen, einer Jubiläumsfolge - und drei Löwen kehren wieder ins Rudel zurück.Seit Folge 1 kämpfen die Investorinnen und Investoren aka die Löwen um die Gründer:innen mit den besten Geschäftsideen. Und jeder Löwe will seinen Anteil! Kommt es zum Deal, warten auf die Jung-Unternehmer:innen nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrung und Expertise der Investorinnen und Investoren.Wieder dabei nach einem Jahr Pause ist Judith Williams, Beauty-Expertin und Löwin der Stunde 1. Zum festen Löwenrudel der Jubiläumsstaffel gehören außerdem Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Handelsprofi Ralf Dümmel, Konzernchef Nils Glagau, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Meinungsmacherin Tijen Onaran und Food-Experte Tillman Schulz. Moderator seit Folge 1 ist Amiaz Habtu.Nostalgisch wird es in der Jubiläums-Folge (4. Sendung der Staffel am 23.9.2024). Die beiden "Ur-Löwen" Jochen Schweizer und Frank Thelen kehren einmalig zurück ins Rudel und haben viel zu erzählen - werden sie auch neue Deals abschließen?Natürlich wird in den Sendungen auch wieder viel gelacht! Der Pitch des Ex-Sportkommentators Werner Hansch endet mit einer der emotionalsten Wendungen aller Zeiten! Ein anderer Pitch endet in einem der größten Aufreger ever - und hinterlässt einige Löwen völlig konsterniert.Mehr über die Jubiläumsstaffel mit vielen Zahlen & Fakten, exklusive Jubiläumsfotos und die ersten Trailer finden Sie ab sofort im Media Hub von RTL Deutschland.