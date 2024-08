Die BASF-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Rückgang, wobei der Kurs um 2,4 Prozent auf 40,76 EUR fiel. Trotz des aktuellen Tiefstands von 40,60 EUR bleibt das 52-Wochen-Hoch von 54,93 EUR in weiter Ferne. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,35 EUR pro Aktie und setzen das mittlere Kursziel bei 50,40 EUR an. Im abgelaufenen Quartal erwirtschaftete BASF einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie bei einem Umsatz von 16,11 Mrd. EUR, was einem Rückgang von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Zukunftsweisende Entwicklungen in Indien

Ungeachtet der Kursschwäche investiert BASF in Zukunftstechnologien. Die Tochtergesellschaft BASF Catalysts India Private Limited (BCIL) eröffnete kürzlich ein neues Forschungs- und Entwicklungslabor in Chennai. Dieses strategische Projekt zielt darauf ab, Abgaskatalysatoren speziell für den indischen Automobilmarkt zu entwickeln. Die Investition soll BASF dabei unterstützen, auf die sich wandelnden Anforderungen der Branche, einschließlich der Diversifizierung von Kraftstoffen und strengerer Emissionsvorschriften, flexibel zu reagieren.

