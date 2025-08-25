Der DAX hat am Freitag nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell etwas zulegen können. Er verabschiedete sich mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 24.363,09 Zählern ins Wochenende. In die neue Woche dürfte er ein paar Punkte niedriger starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.300 Punkte.Terminseitig ist es am Montag recht ruhig. Auf der Konjunkturseite steht heute eine Stunde nach dem Handelsstart das Ifo-Geschäftsklima für August auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
