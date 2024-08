Baubeginn für eine erste Photovoltaik-Freiflächenanlage mit etwa 72 Megawatt soll voraussichtlich noch in diesem Jahr sein. Ziel ist es, alle Projekte bis 2027 bis zur Baureife entwickelt zu haben und bis 2030 ans Netz zu bringen. Die Envis Therm GmbH und die ASG Versum-Gruppe haben das Joint Venture Venture Holding GmbH gegründet. Es sei als gemeinsame Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft für die Umsetzung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit 700 Megawatt Gesamtleistung in Mitteldeutschland gedacht, erklärten die Unternehmen am Montag. Die ASG Versum-Gruppe bringt dabei ihre Projekt-Pipeline ...

