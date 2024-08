Der Umsatz von Infineon lag im 3. Quartal mit EUR 3,7 Mrd. um EUR 100 Mio. unter der Prognose, aber im Rahmen der Erwartungen von mwb research. Das bereinigte EBIT des Konzerns übertraf jedoch den Konsens um ca. 8%. Die Ergebnisse des 3. Quartals spiegeln nach wie vor ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld und eine schwache Chipnachfrage wider, was zu einem deutlichen Rückgang des Auftragsbestands führte. Im Rahmen seines Kostensenkungsprogramms plant Infineon, 2,4 % seiner weltweiten Belegschaft abzubauen und weitere 2,4 % in kostengünstigere Länder zu verlagern. Das Unternehmen senkte seine Prognose für das Gesamtjahr auf einen Umsatz von EUR 15 Mrd. und eine unveränderte Segmentmarge von 20 %. Für das 4. Quartal erwartet das Unternehmen eine Verbesserung der Quartalszahlen. Die Analysten von mwb research heben daher ihre Umsatzschätzung leicht an, behalten ihr Kursziel von EUR 40,00 bei und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG