Ihr bisher größtes PV-Freiflächenprojekt realisiert die Düsseldorfer Naturstrom-Gruppe in der Nähe von Frankfurt an der Oder. Das Vorhaben kommt auf eine Spitzenleistung von 70 Megawatt (MW). Im Zeschdorf-Petershagen nahe Frankfurt (Oder) in Brandenburg entsteht derzeit die mit einer Spitzenleistung von 70 Megawatt größte von der Naturstrom-Gruppe errichtete Photovoltaik-Freiflächenanlage. Sie entsteht auf rund 73 Hektar und soll jährlich 73 Millionen Kilowattstunden produzieren."Der Solarpark Petershagen ...

