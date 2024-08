Die Aktie des amerikanischen mRNA-Spezialisten Moderna setzt am Montag die jüngste Verlustserie fort, erneut verliert das Papier vier Prozent an Wert. Für weiteren Abgabedruck nach der gesenkten Prognose in der Vorwoche im Rahmen der Zahlen zum zweiten Quartal sorgt eine Abstufung von Analystenseite.Die kanadische Bank RBC hat Moderna von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 90 Dollar gekappt. Der Impfstoffhersteller müsse bei RSV- und bei Covid-Vakzinen kurzfristig ...

