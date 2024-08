© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Am Freitag war ein schwarzer Tag für Chip-Aktien. Intels Earnings haben den gesamten Sektor auf Talfahrt geschickt. Wie Analysten die Lage jetzt einordnen.Die Intel-Aktie ist am Freitag um 26 Prozent gefallen, was die Marktkapitalisierung des Unternehmens um mehr als 30 Milliarden US-Dollar verringerte. Das Unternehmen durchläuft derzeit ein Kostensenkungsprogramm in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar, das die Aussetzung der Dividende, umfangreiche Entlassungen und die Kürzung der Kapitalausgaben beinhaltet. "Wir glauben, dass wir unter anderen Umständen jetzt mit unseren Kunden Gespräche über die Fortführung des Unternehmens führen würden", schrieb Stacy Rasgon von Bernstein in einer …