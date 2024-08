Angst und Panik greifen aktuell an den Börsen um sich. Tiefrote Vorzeichen dominieren. Der knackige Rücksetzer bringt den Dax nun mehr und mehr in die Bredouille. Die 18.000 Punkte sind erst einmal passé. Vielmehr droht ein Test der 17.000er Marke. Die Dynamik des Rücksetzers ist beachtlich und so bleibt abzuwarten, ob die Marke von 17.000 Punkten der Korrektur Einhalt gebieten kann. Eine Ausdehnung der Bewegung im Dax unter die 17.000 Punkte ...

