Infineon streicht 1.400 Stellen

Die gedämpfte Nachfrage in der Halbleiterbranche macht auch dem deutschen Halbleiterhersteller Infineon zu schaffen. Dieser kündigte im Zuge eines Sparprogramms an, 1.400 Stellen zu streichen.



Die trüben Aussichten für die Technologiebranche machen dem Halbleiterhersteller Infineon zu schaffen. Wegen einer gedämpften Nachfrage hat Infineon die Umsatzziele binnen weniger Monate nun zum dritten Mal nach unten angepasst. Der Chef des Halbleiter-Herstellers Jochen Hanebeck sagte im Rahmen der Quartalszahlen, dass die Erholung in den Zielmärkten nur langsam voranschreitet und die Bestände an vielen Stellen die Endnachfrage überlagern angesichts der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Dynamik. Aus diesem Grund erwarte Infineon für das Geschäftsjahr 2023/2024 lediglich einen Umsatz von 15 Milliarden Euro. Zuvor wurde das Ergebnis schon auf 15,1 Milliarden Euro plus/minus 400 Millionen Euro nach unten korrigiert. Im Zuge des Sparprogramms "Step-Up" gab Firmenchef Hanebeck insgesamt die Streichung von 1.400 Stellen bekannt. Überzeugen konnte im letzten Quartal jedoch das Segmentergebnis mit 784 Millionen Euro. Positiv sei außerdem, dass für das aktuelle Quartal in sämtlichen Geschäftsbereichen ein Wachstum im Vergleich zum vergangenen Quartal in Aussicht gestellt wurde.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



